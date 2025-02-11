خرائط جوجل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا بأمر من ترامب| صور

أصبحت المساحة المائية المعروفة سابقًا في الولايات المتحدة باسم خليج المكسيك مدرجة الآن لدى مستخدمي خرائط جوجل في الولايات المتحدة باسم خليج أمريكا، وفق ما أفادت به شبكة سي إن إن الأمريكية.

يأتي هذا التغيير في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تسمية المنطقة.

ترامب بعدما أصدر أمر بتسمية خليج المكسيك خليج أمريكا



وكانت شركة جوجل قد قالت في وقت سابق إنها تتبع منذ فترة طويلة تطبيق تغييرات الأسماء عندما يتم تحديثها في مصادر حكومية رسمية.

وقالت الشركة في بيان : "سيشاهد الأشخاص الذين يستخدمون الخرائط في الولايات المتحدة اسم "خليج أمريكا"، وسيشاهد الأشخاص في المكسيك اسم "خليج المكسيك". وسيرى الجميع الاسمين".

