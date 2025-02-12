أسعار الذهب تستقر بالقرب من 2900 دولار للأونصة بعد خطاب باول

استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى قياسي لها، حيث أشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة أكثر، بينما يقيّم المتداولون مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تعزز الطلب على الملاذات الآمنة.

تم تداول الذهب بالقرب من 2900 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ذروته فوق 2942 دولاراً يوم الثلاثاء في جلسة متقلبة. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المسؤولين سوف يتمهلون قبل اتخاذ أي خطوات إضافية لتيسير السياسة النقدية. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما يشكل عائقاً أمام الذهب، حيث إنه لا يدر أي فائدة.

حقق الذهب ارتفاعاً كبيراً هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية، ما قد يمهد الطريق لاختبار مستوى 3000 دولار للأونصة. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة بعد أن أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الإجراءات القوية في مجال التجارة، بما في ذلك فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.

يحاول المتداولون تقييم التأثير المحتمل لهذه السياسات على الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية، وسط مخاوف من أن يؤدي موقف البيت الأبيض بشأن التجارة والهجرة إلى ارتفاع التضخم والتأثير على النمو. وخلال شهادته يوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه من غير الحكمة التكهن بسياسات الرسوم الجمركية.

صاحب ارتفاع الذهب تدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، حيث ارتفعت الحيازات العالمية خلال ستة من الأسابيع السبعة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، وفقا لحسابات "بلومبرغ".

وتتوقع بعض البنوك أن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار للأونصة قريباً، حيث ذكرت مجموعة "سيتي غروب" الأسبوع الماضي أنها تتوقع بلوغ هذا المستوى خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية في تعزيز الطلب على المعدن النفيس.

سيتابع المستثمرون عن كثب قراءة رئيسية لمعدل التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% في يناير، وهي المرة الخامسة خلال الأشهر الستة الماضية، مما يدعم موقف الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 2,896.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:26 صباحا بتوقيت سنغافورة. أما مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، ففقد ظل مستقراً دون تغيير. كما شهدت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم حالة من الاستقرار.