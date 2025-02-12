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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين الأحرار يطلق مبادرة الوعي الاقتصادي وريادة الأعمال

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
حسن رضوان

أطلق حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ،  مبادرة "الوعي الاقتصادي وريادة الأعمال".

تهدف المبادرة إلى تقديم ندوات توعوية في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال، في جميع محافظات مصر، وتتنوع التدريبات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الفعاليات الميدانية المباشرة، بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، يشرف علي المبادرة وتنفيذها الدكتور عماد قطارة، أمين التدريب والتثقيف بالحزب.

ومن المقرر أن يحاضرها مجموعة من المتخصصين في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال من داخل الحزب وخارجه.

وقال الدكتور عماد قطارة أمين التدريب والتثقيف بالحزب،  إن تلك المبادرة تهدف لتعزيز وإعلاء التوعية العامة لدى الشباب في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية الراهنة، بهدف تمكين الأجيال الشابة من فهم التحديات والفرص المتاحة أمامهم، وستجوب المبادرة محافظات مصر المختلفة لتحقيق أكبر استفادة للشباب في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف، انها تسعى  إلى إكساب الشباب الأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال، حيث يؤمن الحزب بأن كل نجاح يبدأ بخطوة صحيحة، علشان مصر اللي بنحلم بيها.

مجلس الشيوخ النائب الدكتور عصام خليل حزب المصريين الأحرار

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