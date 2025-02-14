ابتكار جديد.. شاهد أول وسادة هوائية للأقدام في السيارة

تواصل شركات صناعة السيارات تطوير تقنيات السلامة لحماية الركاب أثناء الحوادث، ومن بين أحدث الابتكارات تأتي الوسادة الهوائية النشطة للكعب، التي طورتها ZF Lifetec كحل تكميلي للوسادة الهوائية للركبة، مما يعزز حماية الساقين والقدمين، خاصة في أوضاع الجلوس المريحة.

لماذا تحتاج السيارات إلى وسادة هوائية للكعب؟

تعتمد سلامة الركاب أثناء الحوادث على وضعية الساقين والركبتين والقدمين. في الأوضاع التقليدية، توفر أرضية السيارة دعمًا كافيًا للقدم، مما يسمح للكعب بالارتكاز بشكل مستقر عند التصادم، وبالتالي امتصاص الطاقة من خلال الفخذ، أقوى عظام الجسم.

ومع ذلك، عند تحريك المقاعد للخلف إلى وضع أكثر راحة، تزداد المسافة بين الكعب وأرضية السيارة، مما يؤدي إلى ضعف نقطة التأثير وعدم الاستفادة الكاملة من الوسادة الهوائية للركبة، مما قد يسبب إصابات خطيرة للساقين والقدمين.

كيف تعمل الوسادة الهوائية النشطة للكعب؟

عند وقوع حادث، تقوم الوسادة الهوائية النشطة للكعب بالانتفاخ أسفل سجادة أرضية السيارة، مما يوفر نقطة دعم إضافية للكعب، حتى في أوضاع الجلوس المريحة. وبهذا الشكل:

تحقق الوسادة الهوائية للركبة أقصى فعالية عبر تثبيت الركبتين بشكل مناسب.

تقلل من خطر إصابات الساقين التي قد تنتج عن حركة غير منضبطة أثناء الحادث.

تحسن امتصاص طاقة الصدمة من خلال دعم أقوى لمفصل الركبة.

تطبيقات الوسادة الهوائية للكعب على جانب السائق

لا تقتصر هذه التقنية على ركاب المقعد الأمامي، بل يمكن دمجها في جانب السائق أيضًا، خاصة في السيارات المزودة بأنظمة القيادة المساعدة. يمكن تفعيلها عبر:

زر لوضعية الراحة

مراقبة المقصورة الداخلية بالكاميرات

كما تساعد على تقليل خطر التواء القدمين عند الاصطدام بدواسات السيارة، مما يجعلها ميزة أمان إضافية للسائقين.

تصميم مرن يناسب جميع السيارات

تم تصميم هذه الوسادة الهوائية بطريقة توفير المساحة، حيث يمكن دمجها في حيز القدمين دون التأثير على التصميم الداخلي.

كما أنها متوافقة مع معظم طرازات السيارات، ومن المتوقع أن تتوفر اعتبارًا من عام 2028، مما يمنح مصنعي السيارات فرصة لدمجها ضمن أنظمة الأمان المستقبلية.

تمثل الوسادة الهوائية النشطة للكعب خطوة متقدمة في تكنولوجيا الأمان، حيث توفر حماية إضافية للساقين والقدمين، خاصة في أوضاع الجلوس المريحة.

بفضل تصميمها الذكي وإمكانية تكيفها مع مختلف السيارات، من المتوقع أن تصبح ميزة قياسية في السيارات المستقبلية، مما يعزز سلامة الركاب أثناء الحوادث.