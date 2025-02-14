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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ فتوح ومصطفى شلبي

أحمد فتوح
أحمد فتوح
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أدى أحمد فتوح ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش  المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع للثنائي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وأدى شلبي وفتوح التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى فقرة خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة في الركبة، بينما يشكو مصطفى شلبي من إصابة عضلية.
وفي نفس السياق واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له من خلال أداء التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الدوري أحمد فتوح بتروجت مصطفى شلبي

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