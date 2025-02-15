البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة في الجولة 14 بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، اليوم السبت، تحضيراته النهائية استعدادًا لمواجهة سموحة، في اللقاء المقرر إقامته غدًا الأحد في تمام الرابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله السلبي في الجولة الماضية أمام المصري، في مباراة لم تشهد تسجيل أي أهداف من الفريقين. ويأمل الفريق في العودة إلى الانتصارات من أجل تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل البنك الأهلي حاليًا المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حتى الآن. ونجح الفريق في تحقيق الفوز في خمس مواجهات، بينما تعرض للخسارة في أربع مباريات، وانتهت أربع لقاءات أخرى بالتعادل. وعلى مستوى الأهداف، تمكن لاعبو البنك الأهلي من تسجيل 11 هدفًا، في حين استقبلت شباكه عددًا مماثلًا من الأهداف.

ويعمل الجهاز الفني للبنك الأهلي بقيادة مديره الفني على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، حيث يركز على تعزيز النواحي الهجومية وزيادة الفاعلية أمام المرمى، خاصة مع معاناة الفريق من قلة تسجيل الأهداف في بعض المباريات. كما يسعى إلى تحسين التمركز الدفاعي لتجنب استقبال أهداف سهلة قد تؤثر على نتائج الفريق في المواجهات المقبلة.

في المقابل، يدخل فريق سموحة المباراة وعينه على تحقيق الفوز أيضًا، مما يجعل المواجهة صعبة ومليئة بالإثارة، خاصة أن كلا الفريقين يطمحان لحصد الثلاث نقاط لتعزيز موقفهما في جدول الدوري. ومن المتوقع أن يعتمد البنك الأهلي على عناصره الأساسية في اللقاء، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات الفنية وفقًا لظروف المباراة.

ويأمل مشجعو البنك الأهلي في أن يتمكن فريقهم من تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية تساعده على التقدم في ترتيب الدوري، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الفرق في المراكز المتوسطة. وتبقى المباراة فرصة مهمة للفريق لإثبات جدارته وتحقيق فوز يمنحه دفعة معنوية كبيرة في الجولات القادمة.