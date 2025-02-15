بقرار ترامب.. عاصفة الرسوم الجمركية تضرب السيارات المستوردة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة في حدود الثاني من أبريل المقبل، وفق وكالة "فرانس برس".

وردًا على سؤال صحفي عن الموعد الذي يعتزم فيه فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات التي تدخل الولايات المتحدة، قائل ترامب: "ربما في حدود الثاني من أبريل تقريبًا".

وأضاف ترامب من مكتبه في البيت الأبيض "كنتُ سأفعل ذلك في الأول من أبريل..."، ما أعطى انطباعًا بأنه يريد تجنب إعلان مماثل في يوم كذبة أبريل.

وتابع ترامب: "سنفعل ذلك في الثاني من أبريل".

ومنذ بداية فترة ولايته الثانية، فرض ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، وتعهد بأن يفرض قريبًا ضريبة بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

ويوم الخميس الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض رسوم جمركية متبادلة على شركاء بلاده التجاريين ومنافسيها في آن معًا، في تصعيد جديد لحرب تجارية يحذّر خبراء اقتصاديون من تداعياتها التضخّمية داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي إنه قرر فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، معتبرًا أن حلفاء الولايات المتحدة "هم غالبًا أسوأ من أعدائنا" على الصعيد التجاري.

والرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين لن تكون موحدة، بل ستختلف باختلاف كل دولة، مع مراعاة عوامل غير جمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة.