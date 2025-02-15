بفستان أسود قصير .. هيدي كرم تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة لافته وجذابة.

وتألقت هيدي كرم، مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم كاجوال عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما نسقت معه حزام جلد لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.