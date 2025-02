بعد وفاتها .. من هي الممثلة الكورية كيم ساي رون "حسناء نتفليكس"

تم العثور على الممثلة الكورية كيم ساي رون متوفاة داخل منزلها في سيونغ دونغ جو بالعاصمة سيول، عن عمر ناهز 24 عامًا، في حادثة صدمت الوسط الفني وجمهورها.

أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الوفاة، فيما أثارت الواقعة تساؤلات حول الضغوط النفسية التي يواجهها النجوم في صناعة الترفيه الكورية.

محطات بارزة في حياة كيم ساي رون



تاريخ الميلاد: 31 يوليو 2000

بداية مسيرتها الفنية: 2009 في سن التاسعة

أشهر أعمالها:

A Brand New Life (2009)

The Man From Nowhere (2010)

A Girl at My Door (2014)

Secret Healer (2016)

Bloodhounds (2023) – آخر أعمالها



أزمة حادث القيادة وتأثيره على حياتها



في مايو 2022، تعرضت كيم لحادث تحت تأثير الكحول أثناء القيادة في سيول، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة، وتم تغريمها 20 مليون وون كوري (حوالي 13,815 دولارًا أمريكيًا). أدت الواقعة إلى تراجع مسيرتها الفنية وابتعادها عن الأضواء، حيث اضطرت للعمل في وظائف بدوام جزئي لمواجهة صعوبات مالية.



سعت كيم ساي رون للعودة إلى التمثيل عبر المسرحية "Dongchimi" في مايو 2024، لكنها انسحبت لأسباب صحية. كما كان من المقرر أن تشارك في فيلم "Guitar Man"، إلا أن المشروع لم يكتمل.

وفيات غامضة تثير القلق في الوسط الفني الكوري



تأتي وفاة كيم ضمن سلسلة من الوفيات المفاجئة للنجوم الكوريين الشباب، مما يثير القلق حول تأثير الصحة النفسية والضغوط القاسية التي يتعرضون لها، ومن أبرز الحالات المشابهة:

مون بن (ASTRO) – توفي عام 2023 عن عمر 25 عامًا.

سولي (مغنية وممثلة كورية) – توفيت عام 2019 عن عمر 25 عامًا.

كيم جونغ هيون (SHINee) – انتحر عام 2017 عن عمر 27 عامًا.

سونغ جاي ريم – توفي عام 2024 عن عمر 39 عامًا.