ملك إسبانيا يقيم مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد

عرضت القناة الأولى بث مباشر لقيام الملك فيليب السادس ملك إسبانيا بتقديم مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه على المجتمع الدولي دعم خطة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني، وأكدنا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز: أكدت دعم مصر الثابت للشعب السوري والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها، وأكدت ضرورة بدء عملية سياسية شاملة في سوريا، ولا غنى عن أونروا في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أننا نعمل على تعميق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع إسبانيا، وأكدنا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

