قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا ترحب بإندماج التنظيمات الإرهابية في الجيش السوري
شيخ الأزهر يُهدِي رئيس الوزراء الماليزي درع «حكماء المسلمين»
إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة طاهر محمد طاهر في لقاء القمة
سيارة هالاند الجديدة بعد تجديد عقده مع مان سيتي .. تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه إسترليني
الإدارية العليا تحيل مذيعة للمعاش..أخفت حبسها شهرا في اتهامها بسرقة ماكياج
الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى الطيران
«مبابي»: أتمنى مواجهة هذا الفريق في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
رئيس قوى عاملة النواب: زيارة الرئيس إلى إسبانيا نقلة نوعية غير مسبوقة
ملك الأردن: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية
فحص 17 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
مقتل سيدتين في حادث طعن بالتشيك
هيئة قناة السويس تفتح باب الحجز بالطرح الأول للوحدات السكنية بالإسماعيلية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضية يفتتح بطولة The Clash العالمية للكرة الشاطئية بالبحر الأحمر

بطولة "The Clash" العالمية للكرة الطائرة الشاطئية
بطولة "The Clash" العالمية للكرة الطائرة الشاطئية
منتصر الرفاعي

تنطلق فعاليات  بطولة  "The Clash" العالمية للكرة الطائرة الشاطئية برعاية وحضور  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر  والتي تقام في سهل حشيش بالغردقة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.

 
وقال أحمد شوقى رئيس مجلس الشركة المنظمة للحدث الرياضى الكبير أن استضافة مجموعة الفنادق لبطولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية تأتى في إطار تعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمى ، ووجهة متميزة للسياحة الرياضية.

وقال محمد شمروخ المدير الإقليمى ،أن المجموعة انتهت من كفة الاستعدادات اللوجستية والفنية التى توفير كل سبل النجاح ، للبطولة  ، باعتبارها وجهة عالمية للسياحة والرياضة العالمية .

و تشهد بطولة  The Clash العالمية للكرة الشاطئية مشاركة 97 فريقًا من 30 دولة، تضم 165 لاعبًا ولاعبة، مما يجعلها واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في هذه الرياضة على مستوى العالم ، حيث تشارك كل من دول  روسيا، إيطاليا، سلوفينيا، السعودية، أذربيجان، سلوفاكيا، إسبانيا، التشيك، ألمانيا، أوكرانيا، البرازيل، بولندا، الولايات المتحدة، البرتغال، دومينيكا، سويسرا، اليونان، النمسا، صربيا، أرمينيا، هونغ كونغ، هولندا، فرنسا، ويلز، النرويج، فوتونا، لبنان، ومصر الدولة المستضيفة.

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر كرة الطائرة الشاطئية الدكتور أشرف صبحى بطولة The Clash العالمية للكرة الطائرة الشاطئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الأرصاد

ذروة الشتاء .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بهذه المناطق

سورة في العشر الأواخر من شعبان

سورة تقرأ في العشر الأواخر من شعبان.. تغير حياتك 180 درجة للأفضل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

محمد صلاح

صلاح يوسع الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

حالة الطقس

تحذير مبكر من الأرصاد: موجة برد قادمة تضرب مصر.. وانخفاض كبير في الحرارة

ترشيحاتنا

كأس إنرجي للدراما

استحداث مسابقات جديدة في الموسم التاسع من كأس إنرجي

مني زكي

طرح فيلم «رحلة 404» على منصة نتفليكس

دار الأوبرا المصرية

"الأوبرا" تقدم الباليه الكلاسيكي الشهير "الجمال النائم" في 4 أمسيات

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى الطيران

صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق

أسباب غير متوقعة .. علامات تؤكد إصابتك بجفاف العين

جفاف العين
جفاف العين
جفاف العين

رانيا منصور تسترعض أناقتها بإطلالة مميزة | شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ضبط 1695عبوة دواء بيطري مجهولة المصدر فى حملات بالزقازيق وبلبيس

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

اصابات النجوم

مستشفي النجوم.. 10 غرز لـ باسم سمرة وحادث نجاتي .. ما القصة؟

هيدي كرم

سبب انجاب ابن واحد .. هيدي كرم تكشف أسرارا عن حياتها الشخصية

اجلال زكي

اتعرض عليا فلوس عشان ألبس الحجاب.. اجلال زكي تكشف كواليس غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد