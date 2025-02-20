وزير الرياضية يفتتح بطولة The Clash العالمية للكرة الشاطئية بالبحر الأحمر

تنطلق فعاليات بطولة "The Clash" العالمية للكرة الطائرة الشاطئية برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر والتي تقام في سهل حشيش بالغردقة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.



وقال أحمد شوقى رئيس مجلس الشركة المنظمة للحدث الرياضى الكبير أن استضافة مجموعة الفنادق لبطولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية تأتى في إطار تعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمى ، ووجهة متميزة للسياحة الرياضية.

وقال محمد شمروخ المدير الإقليمى ،أن المجموعة انتهت من كفة الاستعدادات اللوجستية والفنية التى توفير كل سبل النجاح ، للبطولة ، باعتبارها وجهة عالمية للسياحة والرياضة العالمية .

و تشهد بطولة The Clash العالمية للكرة الشاطئية مشاركة 97 فريقًا من 30 دولة، تضم 165 لاعبًا ولاعبة، مما يجعلها واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في هذه الرياضة على مستوى العالم ، حيث تشارك كل من دول روسيا، إيطاليا، سلوفينيا، السعودية، أذربيجان، سلوفاكيا، إسبانيا، التشيك، ألمانيا، أوكرانيا، البرازيل، بولندا، الولايات المتحدة، البرتغال، دومينيكا، سويسرا، اليونان، النمسا، صربيا، أرمينيا، هونغ كونغ، هولندا، فرنسا، ويلز، النرويج، فوتونا، لبنان، ومصر الدولة المستضيفة.