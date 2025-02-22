أميرة فتحي: عندي أدوار معلمة مع الناس وخايفة أعمل حاجة تضيّع كل ده

كشفت الفنانة أميرة فتحي، سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، حيث ابتعدت تمامًا عن الأضواء واكتفت بالظهور بين الحين والآخر على السوشيال ميديا أثناء ممارسة الرياضة.

وأوضحت أميرة فتحي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنها في الماضي كان لديها شغف الظهور والمشاركة في الأعمال الفنية التي تُعرض عليها، ولكن حاليًا تفضّل التأني في اختيار الأدوار الجيدة، قائلة: "لازم أعمل عمل حلو، أنا عملت حاجات مش كتيرة لكن أنا بهتم بالكَيف أكثر من الكم".

وأضافت أميرة فتحي، قائلة: "أنا عندي أدوار معلمة مع الناس حتى الآن، وخايفة أنزل أعمل حاجة تضيّع كل ده، لأن الجمهور ممكن ينقلب فاجئة، وممكن ينقلب بسبب السوشيال ميديا، ويا رب السوشيال ميديا تموت، وعلى قد ما فيها ايجابيات وعرفت مدى حب الناس ليَّ من خلالها".

وتابعت أميرة فتحي حديثها قائلة: "زمان أيام فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، كانت بتجيلي جوابات اعجاب في البريد، وحاليا في السوشيال ميديا أصبحت الناس تستحل الشتائم وقلة الأدب، والتنمر بشكل غير طبيعي".