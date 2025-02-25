قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة الأردنية تخلي سبيل زوج اية عادل مع إيداع أطفاله في دار رعاية
السياحة تنتهي من إجراءات معاينة إقامة حجاجها بالسعودية.. صور
نجوم تعافوا من السرطان في عز شبابهم .. كيف انتصروا على المرض اللعين؟
النواب يوافق مبدئيًا على قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن في سوق العمل
رئيس الوزراء يبحث وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
أحمد دياب: 25 مليون جنيه قيمة جوائز كأس الرابطة
رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر أمام الوحدة بالدوري السعودي
البيان الختامي للحوار الوطني في سوريا يطالب بالعدالة والتعايش السلمي
66.50 % زيادة في صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال العام المالي 2024
كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية توجه الشكر لمصر وقطر
شيخ الأزهر في حضور رئيسة مجلس النواب القبرصي: غياب العدالة الدولية سيحول العالم لغابة
شايل بوجي.. محمود البزاوي يحتفل برمضان بهذه الصورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل حمام كداب في المنزل

طريقة عمل الحمام الكداب
طريقة عمل الحمام الكداب
آية التيجي

يعتبر الحمام الكداب من وصفات المطبخ المصري، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وهي  عبارة عن أوراك الدجاج المحشية بديلًا عن الحمام. 

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الحمام الكداب، وهي من الأكلات المصرية، ويمكن تحضيره في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الحمام الكداب

طريقة عمل الحمام الكداب

مقادير طريقة عمل الحمام الكداب:

6 أوراك دجاج مخلية

كوب أرز مصري مغسول ومصفى

بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة سمنة

ملح وفلفل أسود

بهارات (قرفة، حبهان مطحون، ورق لورا، بهارات فراخ)

مرقة دجاج

خيط مطبخ أو خلة أسنان


طريقة عمل الحمام الكداب:

ـ لتحضير الحشوة: سخني ملعقة من السمنة في وعاء، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

ـ أضيفي الأرز مع الملح والفلفل الأسود والبهارات وقلّبيه جيدًا.

ـ أضيفي نصف كوب من المرقة واتركيه حتى يتشرب الماء نصف تسوية، ثم اتركيه ليبرد.

ـ لتحضير الأوراك: افتحي أوراك الدجاج المخلية وضعي ملعقة من الأرز في منتصف كل قطعة.

ـ قومي بلف الورك جيدًا وأغلقيه باستخدام خلة الأسنان أو الخيط.

ـ التسوية: في وعاء به ماء مغلي، أضيفي ورق اللورا والحبهان وملح وفلفل، ثم ضعي الأوراك المحشية واتركيها على نار متوسطة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

ـ بعد ذلك، صفيها من الماء واتركيها تبرد قليلًا.

ـ  التحمير: سخني ملعقة من السمنة في طاسة، ثم حمّري الأوراك حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

ـ يقدم الحمام الكداب ساخنًا مع البطاطس المحمرة أو سلطة الزبادي.

الحمام المطبخ المصري الحمام الكداب طريقة عمل الحمام الكداب وصفات المطبخ المصري الشيف نجلاء الشرشابي الأكلات المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

الحرارة هترجع 27 درجة.. موعد انكسار موجة الطقس الباردة

زلزال حلوان

قوته 1.7 درجة.. البحوث الفلكية تعلن تفاصيل زلزال القاهرة

الأرصاد

الجو في رمضان هيكون مفاجأة.. الأرصاد تعلن تفاصيل مهمة للمواطنين

برودة وزلزال

بين برودة قارسة وزلزال.. ليلة استثنائية عاشها سكان القاهرة

شوبير

قرار جديد للكاف.. شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس

الإماراتي وسيم يوسف يتكفل بعلاج إبراهيم شيكا | تفاصيل

داعية إماراتي ومصاب بالسرطان.. وسيم يوسف يتكفل بعلاج إبراهيم شيكا| تفاصيل

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

باستثمارات 120 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد المرحلة الأولى لمشروع أروغلو نيتينج

العلم يرفرف في طابا

في الذكرى 36 لعودتها.. علم مصر يرفرف على طابا

جامعة بني سويف

أثر الشائعات على السِلم المجتمعيّ.. ندوة بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف

بالصور

رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك.. لا تقع في فخ التهنئة الوهمية

رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك بالكامل
رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك بالكامل
رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك بالكامل

تفسير رؤية الأسد في المنام بين القوة والمخاوف الخفية والمشاكل المحتملة

تفسير رؤية الأسد في المنام: بين القوة والمخاوف الخفية
تفسير رؤية الأسد في المنام: بين القوة والمخاوف الخفية
تفسير رؤية الأسد في المنام: بين القوة والمخاوف الخفية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل الديك الرومي بالتوابل

لعزومات رمضان..طريقة عمل الديك الرومى بالتوابل
لعزومات رمضان..طريقة عمل الديك الرومى بالتوابل
لعزومات رمضان..طريقة عمل الديك الرومى بالتوابل

لن تخطر على بالك.. 5 فوائد خفية للتفاح تتناوله يوميًا دون تردد

لن تخطر على بالك: 5 فوائد خفية للتفاح
لن تخطر على بالك: 5 فوائد خفية للتفاح
لن تخطر على بالك: 5 فوائد خفية للتفاح

فيديو

الزعفران

ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت الزعفران؟.. فوائد مذهلة

ابراهيم شيكا

تامر حسني دعمه.. لاعب الزمالك إبراهيم شيكا يتصدر الفيسبوك

المخرج محمد سامي

محمد سامي آخرهم.. نجوم آثاروا الجدل بارتداء الحلق

اصطفاف 7 كواكب في السماء

يوم رؤية هلال رمضان حدث فلكي لن يتكرر قبل 100 عام… اوعى تفوته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مهندس حُر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مسلسلات رمضان 2025.. من يربح السباق؟

المزيد