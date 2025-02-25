وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل حمام كداب في المنزل

يعتبر الحمام الكداب من وصفات المطبخ المصري، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وهي عبارة عن أوراك الدجاج المحشية بديلًا عن الحمام.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الحمام الكداب، وهي من الأكلات المصرية، ويمكن تحضيره في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الحمام الكداب

طريقة عمل الحمام الكداب

مقادير طريقة عمل الحمام الكداب:

6 أوراك دجاج مخلية

كوب أرز مصري مغسول ومصفى

بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة سمنة

ملح وفلفل أسود

بهارات (قرفة، حبهان مطحون، ورق لورا، بهارات فراخ)

مرقة دجاج

خيط مطبخ أو خلة أسنان



طريقة عمل الحمام الكداب:

ـ لتحضير الحشوة: سخني ملعقة من السمنة في وعاء، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

ـ أضيفي الأرز مع الملح والفلفل الأسود والبهارات وقلّبيه جيدًا.

ـ أضيفي نصف كوب من المرقة واتركيه حتى يتشرب الماء نصف تسوية، ثم اتركيه ليبرد.

ـ لتحضير الأوراك: افتحي أوراك الدجاج المخلية وضعي ملعقة من الأرز في منتصف كل قطعة.

ـ قومي بلف الورك جيدًا وأغلقيه باستخدام خلة الأسنان أو الخيط.

ـ التسوية: في وعاء به ماء مغلي، أضيفي ورق اللورا والحبهان وملح وفلفل، ثم ضعي الأوراك المحشية واتركيها على نار متوسطة لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

ـ بعد ذلك، صفيها من الماء واتركيها تبرد قليلًا.

ـ التحمير: سخني ملعقة من السمنة في طاسة، ثم حمّري الأوراك حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

ـ يقدم الحمام الكداب ساخنًا مع البطاطس المحمرة أو سلطة الزبادي.