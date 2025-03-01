لاعبو الشرقية يحصلون على 5 ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية للجودو

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة لحصول لاعبي الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على المستوي الذهبي في بطولة الجمهورية للجودو ( براعم تحت 15 سنه) التي أقيمت في الفترة من 24 حتي 28 فبراير 2025 بنادي الزهور الرياضي متمنيا لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديريه الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى حصول اللاعب هادى غريب محمد قشيش علي الميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 45 ك وحصول اللاعب محمود السيد علي المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 60 ك وحصول اللاعب عبد الله أبو العزم علي الميدالية الذهبية والمركز الأول وزن + 81 ك ، وحصول اللاعبة ياسمين محمد علي المركز الأول والميدالية الذهبية وزن + 70 ك ، وحصول اللاعبة شروق ايمن علي المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 36 ك ،وحصول اللاعب يسرى امين علي المركز الثانى والميدالية الفضية وزن 60 ك ، وحصول اللاعبة هدى قشيش علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 52 ك ، وحصول اللاعب محمد خالد علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 42 ك ، وحصول اللاعب وليد ايهاب علي المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 38 ك.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة لافتا الي ان المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية حيث تعد محافظة الشرقية من اكبر المحافظات التى بها عدد مراكز للمشروع مقسمين كالتالى عدد ( 5 ) مراكز مرحلة الشباب ، عدد ( 8 ) مراكز مرحلة الناشئين ، عدد ( 5 ) مراكز مرحلة البراعم باجمالى عدد ( 18 ) مركز موزعين داخل المحافظة بالكامل.