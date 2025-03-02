أحمد موسى عن الإفطار الجماعي في غزة: شعب متمسك بأرضه ولن يتركها.. والعوضي لـ رامز جلال: ما بقاش فيا حيل| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



أحمد موسى عن الإفطار الجماعي في غزة: شعب متمسك بأرضه لن يتركها

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاهد الإفطار الجماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسط الأنقاض .



شقيقي رفض دخولي الفن.. عايدة رياض تنهار وتدخل في نوبة بكاء على الهواء| تفاصيل

حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة على الإعلامي محمد موسى، برنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، في أولى حلقات الموسم الرمضاني 2025.



أحمد موسى: ترامب زق زيلينسكي إمبارح 3 مرات وكان ناقص يوقعه من على الكرسي

علق الإعلامي أحمد موسى، على المشادة الكلامية التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.



محمد رمضان يمنح 100 ألف جنيه لشاب بسيط في برنامج مدفع رمضان

في أولى حلقات برنامجه "مدفع رمضان"، المذاع على قناة DMC، قرر الفنان محمد رمضان إطلاق مبادرة مميزة، حيث أعلن أنه سيمنح 100 ألف جنيه لأول مصري يقابله يحمل هاتفًا دون كاميرا، مشيرًا إلى أن رؤية أحد من جمهوره لا يمتلك هاتفًا بكاميرا تحزنه كثيرًا.



حمادة هلال: أول أجر حصلت عليه 5 جنيه جبت بيها هدية لأمي

كشف الفنان حماده هلال تفاصيل أول أجر تقاضاه عن غنائه في الأفراح الشعبية، لافتا إلى أنه بدأ الغناء فى سن صغيرة للغاية.



شتائم وصعق بالكهرباء وعقرب| العوضي لرامز جلال "ما بقاش فيا حيل"

وقع الفنان أحمد العوضي، ضحية أولى حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".

أنا نجحت في شيخ الحارة أكتر منك.. مواجهة صادمة بين بسمة وهبة وإيناس الدغيدي

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنّها نجحت في برنامج "شيخ الحارة" أكثر بكثير من بسمة وهبة.



إياد نصار: عشت لحظة رعب حقيقية أثناء تجسيد اغتيال محمد مبروك

علق النجم إياد نصار على مشاركته في مسلسل “الاختيار 2” وكواليس مشهد اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، موضحا أنه تواصل مع أسرة الشهيد لظهور العمل بشكل مميز ولائق وتجسيد شخصيته بشكل كبير، مؤكدا أن المخرج بيتر ميمي لم يشرح له هذا المشهد وجعله يفاجئ به.



رامز لأحمد العوضي : لسه بتحب ياسمين؟ تعرف على رد فعله

وقع الفنان أحمد العوضي، ضحية أولى حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".