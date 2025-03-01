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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شتائم وصعق بالكهرباء وعقرب| العوضى لرامز جلال "مبقاش فيا حيل"

العوضى ورامز
العوضى ورامز
أسامة علي

وقع الفنان أحمد العوضي، ضحية أولى حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".

واستقبل رامز العوضي بوصلة سخرية قائلا: ممثل فلات ظهر واختفى وافتكرناه مات وإى الجاكيت دا ما شوفتوش من أيام دائرة الأنتقام".

وبدأ رامز جلال فى تنفيذ مقلبه فى أحمد العوضى حيث قام بربطه فى سرير يتحرك لأعلى ولأسفل إضافة إلى دورانه.

وتعرض أحمد العوضى للصعق من الكهرباء أكثر من مره، مما أغضبه بشدة ودخل فى صراخ شديد وشتائم قائلا:" فكنى يا عم هقع وربنا، تعال بس أقولك، تعال فكنى حقك عليا".

حقنة بوتكس

بعد ذلك حاول رامز جلال إخافته العوضى بتقريب “عقرب من فهمه” وسأل رامز جلال أحمد العوضى فيه جوازه قريب، ليرد العوضى قائلا:" ايوه"، فرد رامز جلال قائلا طب انا هخدم العروسة وأديك حقنة بوتكس فى وشك".

لسه بتحب ياسمين

وسأل رامز جلال أحمد العوضى قائلا:" لسه بتحب ياسمين" ومن جانبه رفض أحمد العوضى الرد على سؤال رامز جلال ووجه حديثه للمصور قائلا:" صور يا عم".

مفيش حيل

وفى نهاية الحلقة سأل رامز جلال أحمد العوضى عن أصعب موقف شعر به خلال تنفيذ المقلب فرد قائلا:" كل كان صعب كنت حاسس أن هقع من السرير والكهرباء كمان مبقاش فيا حيل.


وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة . 
برومو رامز جلال 2025
وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبينن أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار

ضحايا برنامج رامز إيلون مصر 2025
تضمنت قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الجديد.. رامز إيلون مصر 2025 كل من إلهام شاهين ونور النبوي وحسام حبيب والكابتن حسام حسن وناصر منسي وطاهر محمد طاهر وأحمد العوضي وفيفي عبده ومحمد عبد الرحمن وإمام عاشور وحسام حبيب وغيرهم.

اخبار التوك شو رامز جلال أحمد العوضى العوضى

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