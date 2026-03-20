قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنوفية يوزع العيدية على الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر ... صور
بعد صلاة عيد الفطر.. الملائكة تبشر المصلين بـ3 أرزاق في الدنيا
غير مستقر.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة طقس أول وثاني أيام العيد
خلال صلاة العيد.. احتجاجات في أكبر مسجد بأستراليا ضد دعم الحكومة لإسرائيل
كل عام وأنت يا قائد نهضتنا في خير وعز.. رسالة من إمام الفتاح العليم للرئيس السيسي
بحضور الرئيس السيسي.. خطيب العيد: الانشغال بالجهل والخصومات يعطل مسيرة النجاح
هجمات بمسيرات تستهدف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت وتشعل حريقا
الفسيخ ليس للجميع.. 7 حالات ممنوعة تماما
استعدادا لإجازة عيد الفطر.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة
كم وصل سعر الدولار في البنوك بأول أيام عيد الفطر..تفاصيل
حكم استخدام الألعاب النارية والمفرقعات فرحا بالعيد.. الأزهر يجيب
غارة إسرائيلية على طهران تزامنا مع عيد رأس السنة الفارسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارة إسرائيلية على طهران تزامنا مع عيد رأس السنة الفارسية

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن نشطاء داخل إيران، أن إسرائيل نفذت غارة جوية قوية استهدفت منطقة في العاصمة طهران، بالتزامن مع احتفالات البلاد بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية.


ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن حجم الخسائر أو الأضرار الناتجة عن الغارة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا.

أفاد الإعلام الإيراني، اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة كرمان، إلى جانب تعرض منطقة بارشين في طهران، التي تضم منشآت عسكرية حساسة، لقصف مدفعي وصاروخي.

كما تم استهداف موقع بيدغنة الصاروخي التابع للحرس الثوري غرب طهران، وسط أنباء عن تدمير بعض المنشآت. لم تُسجّل حتى الآن معلومات رسمية عن خسائر بشرية.

من جانب آخر، شهدت إسرائيل تصعيدًا غير مسبوق، حيث أطلقت إيران سبع دفعات متتالية من الصواريخ على مناطق القدس، وجنوب وشمال البلاد.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الصواريخ تسببت بسقوط شظايا في عدة مناطق، فيما أعلنت قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية عن تعاملها مع جزء من الهجمات، وسط حالة تأهب قصوى في مختلف أنحاء البلاد.

تأتي هذه الهجمات في إطار تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، وسط مخاوف من توسع نطاق المواجهات خلال الأيام المقبلة.

كما أعلنت شركة سكك حديد إسرائيل تعرض مجمع تشغيلي في المنطقة الشمالية لشظايا صاروخية أُطلقت من إيران، ما أدى إلى اندلاع حريق، ولكن تمت السيطرة عليه بسرعة، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة تعمل حاليًا على إعادة تشغيل المجمع وتقييم الأضرار. يُذكر أن محطة قطارات سافيدور المركزية في تل أبيب ومحطة حولون جانكشن تعرضتا لهجمات صاروخية مماثلة خلال اليومين الماضيين.

وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في الهجمات الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ66 من الضربات على أهداف حيوية، باستخدام صواريخ باليستية فائقة القوة مجهزة برؤوس متعددة (MIRV) قادرة على تفتيت نفسها لاختراق منظومات الدفاع الجوي.

إيران إسرائيل غارة جوية طهران عيد النوروز رأس السنة الفارسية

ترشيحاتنا

