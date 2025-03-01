محمد رمضان يمنح 100 ألف جنيه لشاب بسيط في برنامج مدفع رمضان

في أولى حلقات برنامجه "مدفع رمضان"، المذاع على قناة DMC، قرر الفنان محمد رمضان إطلاق مبادرة مميزة، حيث أعلن أنه سيمنح 100 ألف جنيه لأول مصري يقابله يحمل هاتفًا بدون كاميرا، مشيرًا إلى أن رؤية أحد من جمهوره لا يمتلك هاتفًا بكاميرا تحزنه كثيرًا.

شاب يعمل باليومية يفوز بالجائزة

وقف رمضان أمام محطة مصر، ممسكًا بالميكروفون ونادى قائلًا: "اللي معاه موبايل من غير كاميرا يرفعه لفوق".

فجاءه شاب مسرعًا وعانقه، ليصطحبه رمضان إلى سيارته ويضع يده على كتفه، ثم سأله عن عمله، فأجابه الشاب بأنه يعمل باليومية مقابل 170 جنيهًا في اليوم.

وأشاد رمضان بكفاح الشاب، قائلًا له: "أنت بطل، راجل وفخور بيك، وكلنا فخورين بيك".

مكالمة مع ابنه وتكريم خاص

خلال اللقاء، سأله رمضان عن آخر شخص اتصل به، فرد الشاب قائلًا: "ابني سيف". فدعا رمضان للطفل، ومنحه لحظة خاصة بارتداء التاج والعباءة، تكريمًا له ولوالده.

رسالة رمضان: إسعاد الناس في كل مكان

أكد محمد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم إعداده بحب كبير للشعب المصري، مشيرًا إلى أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند التعاقد: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".