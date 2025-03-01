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أحمد موسى عن الإفطار الجماعي في غزة: شعب متمسك بأرضه لن يتركها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى عن الإفطار الجماعي في غزة: شعب متمسك بأرضه لن يتركها

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاهد الإفطار الجماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسط الأنقاض .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الشعب الفلسطيني عمل إفطار جماعي اليوم وسط الانقاض في قطاع غزة ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يتركها ولن يسمحوا لدعوات أمريكا وإسرائيل بترك أرضهم".
 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  الشعب الفلسطيني قرر يصوم رمضان ويفطر وسط الأنقاض ومش هيسيبوا بلدهم خالص"

وضع إنساني صعب في غزة 


وفي سياق متصل، قالت أولجا شيريفكو، المتحدثة الأممية للشؤون الإنسانية، إنه بعد هذه التداعيات على مدار الـ6 أشهر الأخيرة من العام والنصف المنصرم، بات الوضع الإنساني في قطاع غزة متدهور، ولا زال هناك الكثير من التحديات تتطلب تدخل الأمم المتحدة العاجل، لأن وقف إطلاق النار أتاح المزيد من تقديم المساعدات الإنسانية على كافة الأصعدة.

وأضاف شيريفكو، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة وصلت إلى مئات الآلاف في قطاع غزة، وقدمت بعض الحقب والحزم من الدعم والغذاء وغيرها من اللوازم الأساسية والوجبات الجاهزة.

وتابعت: «قمنا بتعزيز عمليات دعم إعادة الإعمار وإعادة تأهيل بعض المراكز الطبية والصحية، من أجل أن تكون لها القدرة على توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية بالشكل الملائم، وقمنا بتعزيز كل نقاط الاتصال وأصبح لدينا آلاف النقاط التي نتعامل معها في قطاع غزة، وهذا جاء بفضل وقف إطلاق النار».

رمضان أحمد موسى اخبار التوك شو قطاع غزة غزة

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