إعلام إسرائيلي: الجيش مستعد لاستئناف القتال في غزة وفق خطط جديدة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لاستئناف الحرب في غزة وفق خطط جديدة.

وأكدت الهيئة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مقتنع بأن العودة للقتال لفترة قصيرة قد تساهم في الضغط على حركة حماس.

في وقت لاحق، أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الوضع في غزة سيظل غير مستقر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الخيارات تتراوح بين إطلاق سراح الرهائن أو العودة إلى الحرب.

وأضاف المصدر أن تجدد القتال سيكون فتاكاً، حيث سيتم وقف المساعدات الإنسانية وقطع الخدمات عن المنطقة بشكل كامل.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم تجديد الحرب على غزة في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إتاحة المجال للمفاوضات والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وأوضحت القناة أن نتنياهو يقوم حالياً بتقييم الوضع الأمني بشكل مستمر، مع التركيز على ملفات التبادل المرتبطة بالأسرى.

من جهة أخرى، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تمديد المرحلة الأولى من صفقة الأسرى سيكون أمراً صعباً دون ضغط أمريكي كبير، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.