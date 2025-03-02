«ديمبلي» بعد الفوز على «ليل»: نعيش ديناميكية رائعة ومستعدون لمواجهة ليفربول

تحدّث عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، عقب الفوز الكبير لفريقه على ليل بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدوري الفرنسي، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لموقعة ليفربول المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.

وسجّل ديمبلي هدفًا خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق يمر بفترة رائعة تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

أداء قوي واستعداد مثالي

وفي تصريحاته لشبكة DAZN، قال ديمبلي:

"قدمنا مباراة رائعة اليوم، نستعد بشكل جيد لما هو قادم وندرك تمامًا أهمية المواجهة المقبلة أمام ليفربول."

وأوضح النجم الفرنسي أن حالة الانسجام الكبيرة داخل الفريق تنعكس بشكل واضح على الأداء الجماعي في المباريات.

أسلوب إنريكي يصنع الفارق

وعن فلسفة لويس إنريكي، أوضح ديمبلي:

"منذ بداية الموسم والمدرب يؤكد ضرورة تقديم كرة قدم جميلة. الجميع يشارك ويصنع الفارق، سواء في الهجوم أو الدفاع. هذه الروح الجماعية زادت من قوة الفريق وساهمت في تحقيق نتائج رائعة."

أجواء رائعة ومتعة في اللعب

وأبدى ديمبلي سعادته بالأجواء داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن الفريق يعيش أفضل فتراته:

"نحن في ديناميكية رائعة ونسعى للحفاظ عليها. نلعب ككتلة واحدة، نهجم وندافع معًا، وهذا سر نجاحنا."

وأضاف: "اللعب بهذا الأسلوب لمدة 90 أو 95 دقيقة متعة حقيقية."

العقلية تصنع الفارق

وعن تطوره الشخصي، أشار ديمبلي إلى أهمية الجانب الذهني:

"كل شيء يعتمد على العقلية. يجب أن تملك الرغبة في التسجيل وأن تكون حاسمًا في كل مباراة. أؤمن بقدراتي أمام المرمى، والثقة هي مفتاح النجاح."

التحدي الكبير أمام ليفربول

وفيما يتعلق بمواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، شدد ديمبلي على صعوبة اللقاء، لكنه عبّر عن ثقته بالفريق:

"ندرك أن المباراة ستكون صعبة، فليفربول متصدر الدوري الإنجليزي وأحد أقوى الفرق في العالم. لديهم ثقة كبيرة، ونحن كذلك. ننتظر مواجهة رائعة أشبه بعرض كروي ممتع."