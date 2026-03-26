شوبير يكشف مفاجأة بشأن عودة أكرم توفيق للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي من عودة اللاعب أكرم توفيق.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “أكرم توفيق قريب من العودة للأهلي مرة اخرى وهناك رغبة من جانب الأهلي لعودته ولكن في انتظار الرأي الفني بعد قدوم جهاز فني جديد”.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي القرارات التالية ضمن ثورة التصحيح لتحسين النتائج بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر واحتلال المركز الثالث في الدوري المصري:

توجيه الشكر للجنة التخطيط.

توجيه الشكر لإدارة الإسكاوتنج.

توجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

تأكيد التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث.

كما شدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، وإعلان بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.

فيما وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير، وبناء على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.