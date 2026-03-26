حكاية أسرع طرد لمصطفي عبده في مباراة مصر وايطاليا

شارك منتخب مصر الوطني ضمن منافسات اولمبياد 1984 وشهد واقعة مؤسفة في مباراة الفراعنة الكبار أمام منتخب إيطاليا.

في يوم الأحد الموافق 29 يوليو عام 1984 خسر منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب ايطاليا بهدف نظيف أحرزه ألدو سيرينا وجري طرد ثلاثة لاعبين من الفراعنة الكبار ولاعب من الآتزوري.

وشهدت مباراة مصر وايطاليا طرد حمادة صدقي وعلاء نبيل ثم عقب نزول مصطفي عبده مباشرة قام بعرقلة لاعب المنتخب الآتزوري وحصل علي بطاقة حمراء.

مباراة مصر وايطاليا كانت مسجلة وتمت إذاعتها في اليوم التالي وخرجت صحف الصباح في اليوم التالي تبرر طرد مصطفى عبده بأنه كان بسبب إلقائه الكرة في وجه الحكم اعتراضا علي الانذار.