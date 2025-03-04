البنا للزمالك وإنبي .. تعرف على حكام مباريات الدوري اليوم

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكره القدم، برئاسة الكولومبي اوسكار رويز ، عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.



مباراة زد و الإسماعيلي



أحمد الغندور حكما للساحة لمباراة زد والإسماعيلي، ويعاونه كلا من أحمد نوفل مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثان ومحمود الدسوقي حكما رابعا ومحمد الحنفي حكما لتقنية الفيديو وهيثم الشريف حكم مساعد لتقنية الفيديو .



مباراة الاتحاد وسموحة



أحمد حمدي حكما للساحة لمباراة الاتحاد وسموحة، ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول وكريم السعيد مساعد ثان ومحمود منصور حكما رابعا وعمرو الشناوي حكما لتقنية الفيديو وهشام الدسوقي حكم مساعد لتقنية الفيديو .



مباراة إنبي و الزمالك



محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من نورالدين سعيد مساعد أول ومصطفي حسين مساعد ثان وهشام القاضي حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو وعاطف حسين حكم مساعد لتقنية الفيديو .