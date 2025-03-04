قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات البحرية تشارك فى إنقاذ 42 فردا من مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق
6 محترفين في قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون
الرعاية الصحية: 80% من الأمراض القلبية المسببة للوفاة يمكن الوقاية منه بالتوعية
التعليم: لا إعادة للتقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين "هيخسروا أعمال السنة"
صحف العالم.. ترامب يعلق المساعدات لأوكرانيا.. وشكر إسرائيلي لأمريكا على المعدات العسكرية السريعة
ترامب يهدد بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. وأوروبا تتأهب برد مستقل | انقسام حول إرسال القوات والتسليح
تستوعب 20 مشجعا مسلما.. مانشستر يونايتد يفتتح مقرا للصلاة | صور
اجتماع وزاري لزيادة الاستفادة من خط الرورو السريع لنقل الحاصلات لأوروبا
الطقس رابع أيام رمضان الثلاثاء 4 مارس 2025.. وتحذير بهذا الموعد
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 مارس
إطلاق أول دليل شامل للخدمات الضريبية على الموقع الإلكتروني للمصلحة
احترس هذا التصرف يبطل الصوم.. علي جمعة يكشف عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البنا للزمالك وإنبي .. تعرف على حكام مباريات الدوري اليوم

محمود البنا
محمود البنا
عمرو الحلواني

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكره القدم، برئاسة الكولومبي اوسكار رويز ، عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

 مباراة زد و الإسماعيلي  

 أحمد الغندور حكما للساحة لمباراة زد والإسماعيلي، ويعاونه كلا من أحمد نوفل مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثان ومحمود الدسوقي حكما رابعا ومحمد الحنفي حكما لتقنية الفيديو وهيثم الشريف حكم مساعد لتقنية الفيديو . 

 مباراة الاتحاد وسموحة 

أحمد حمدي حكما للساحة لمباراة الاتحاد وسموحة،  ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول وكريم السعيد مساعد ثان ومحمود منصور حكما رابعا وعمرو الشناوي حكما لتقنية الفيديو وهشام الدسوقي حكم مساعد لتقنية الفيديو . 

مباراة إنبي و الزمالك   

محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من نورالدين سعيد مساعد أول ومصطفي حسين مساعد ثان وهشام القاضي حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو وعاطف حسين حكم مساعد لتقنية الفيديو .

اتحاد الكرة لجنة الحكام محمود البنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

عيار 21 مفاجأة.. سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

زكاة الفطر 2025

دار الإفتاء حسمت الأمر.. ما هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2025؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

حالة الطقس

سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة

سقوط امطار

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح خلال الـ 72 الساعة القادمة

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

الدعاء بالزواج من شخص معين

هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين في السجود؟.. الإفتاء تجيب

زيزو

إجراء عاجل من بيسيرو تجاه زيزو في الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات

توقيع الكشف الطبي على المرضى

كشف بالمجان وندوات توعوية.. جامعة المنيا تنظم قافلة تنموية متكاملة لقرية سلاقوس

محافظ أسيوط يتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان بالمقر الرئيسي للشركة المصرية لتجارة الجملة

بالصور

القوات البحرية تشارك فى إنقاذ 42 فردا من مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق
القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق
القوات البحرية تشارك فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرق

فطارك عندنا.. دجاج محمر ورز معمر والمقبلات شوربة كريمة وسمبوسة

فطار
فطار
فطار

كنافة بالكريمة والشوكولاتة.. لا يقاومها أحد

كنافة
كنافة
كنافة

أشهر الحلويات الشرقية.. طريقة عمل صوابع زينب

طريقة عمل صوابع زينب
طريقة عمل صوابع زينب
طريقة عمل صوابع زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد