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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستشفى طب وجراحة العيون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية مبنى مستشفى طب وجراحة العيون “ الرمد الجديد “ بمدينة الزقازيق ، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التشطيبات والتجهيزات الجارية بالمستشفى وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمبنى ودخوله الخدمة الفعلية للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وليمثل إضافة قوية لقطاع الصحة بالمحافظة.

تعرف المحافظ من الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة عن مكونات المبنى وتمت الإشارة إلى أن المبنى مُقام على مساحة 2500 متر بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لوزارة الصحة والسكان و مكون من دور أرضي وثلاث طوابق علويه ويضم عيادات خارجيه وأقسام داخليه بقدره إستيعابيه 17 سرير ، بالإضافة إلى قسم عمليات جراحية يضم  4 غرف عمليات وغرف إقامة وصيدليات وخدمة معاونة.

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق كافة المواصفات والمعايير الهندسية  لدخول المستشفى الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير العمل بمستشفى الزقازيق العام للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفي واطمأن على الحالة الصحية للمرضى المترددين علي أقسام ( الجراحة – العظام – الباطنة ) ليؤكد علي ضرورة إستمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بصورة مميزة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وفي لمسه إنسانية كلف المحافظ مدير المستشفى بتوقيع الكشفي الطبي علي إحدى الحالات المرضية بقسم الجراحة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ والذي يقدم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج واطمأن على الحالات المرضية بقسم ملاحظة الأطفال وتابع الحالة الصحية لطفل يعاني من نوبات عصبية موجهاً الأطباء بتعريف أسرته بطرق التعامل مع حالته حال تكرارها بالمنزل متمنياً لجميع المرضى بالمستشفى الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

إختتم محافظ الشرقية جولته بالمستشفى بتفقد قسم العناية المركزة والتي تضم 13 سرير عناية، ووحدة الإفاقة، ليشدد المحافظ على مدير إدارة المستشفى باستمرار إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة حفاظاً على أرواح المرضي.

رافق المحافظ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حسين مدير مستشفى طب وجراحه العيون، والدكتور محمد يحيي مدير مستشفى الزقازيق العام ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

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