أسما إبراهيم تتألق بإطلالة راقية| شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور جديدة لها كشفت عن أناقتها.

تفاصيل إطلالة أسما إبراهيم



تعتبر أسما إبراهيم من المشاهير التي تجذب الأنظار حول أناقتها وإطلالتها الراقية التي تحمل توقيع دور الأزياء و مصممين الأزياء العالمين، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة.



انتعلت أسما إبراهيم حذاء انيقا يكعب عالي باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بساعة يد راقية ومجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها وفخامة طلتها.



ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر مما كشف عن جمالها.