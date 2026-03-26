برلمانية: كلمة الرئيس السيسي ميثاق وطني للتمكين.. وإستراتيجية 2030 ترسم مستقبل المرأة المصرية

أشادت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالكلمات الملهمة والقرارات الداعمة التي وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "المرأة المصرية والأم المثالية"، مؤكدة أن الرئيس وضع المرأة في مكانتها المستحقة كـ "عماد الأسرة وركيزة المجتمع" وصمام أمان الدولة المصرية.

واوضحت النائبة يوستينا رامي بأن تأكيد السيد الرئيس على أن تمكين المرأة هو "ضرورة حتمية" وليس مجرد خيار، يعكس إرادة سياسية حقيقية لكسر كافة العوائق التي واجهت السيدات المصريات لعقود.

وقالت إن وصف الرئيس للمرأة بأنها 'تاج الكرامة' و'أيقونة الحضارة' هو تكريم لكل سيدة مصرية كافحت وصبرت، وهي رسالة واضحة بأن الدولة لن تتراجع عن مكتسبات المرأة في الجمهورية الجديدة."



وذكرت نائبة التنسيقية أن استعراض جهود الدولة في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال اللقاء، يبرهن على نجاح إستراتيجية تمكين المرأة 2030، مشيرة إلى أن تواجد القيادات النسائية في مناصب صنع القرار وتوسع برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" ودعم المرأة المعيلة، هي خطوات عملية تترجم رؤية الدولة إلى واقع ملموس يحمي حقوق المرأة ويصون كرامتها.

التناول الدرامي والقيم المجتمعية.

وثمنت رامي توجيهات الرئيس بشأن محورية الدور الإعلامي والدرامي في ترسيخ احترام المرأة، مؤكدة أن بناء الوعي المجتمعي هو المعركة الأهم لضمان حقوق المرأة وحمايتها من الممارسات الثقافية المغلوطة، موضحة أن دعوة الرئيس لدراسة التوسع في فكرة "الأسر المستقبلة للأيتام" واكتشاف المواهب في مجالي الفنون والرياضة، تعزز من الدور التربوي والإنساني للمرأة في بناء أجيال سوية ومبدعة.

كما أكدت على أنها كنائبة تضع ملف تمكين المرأة على رأس أولوياتها التشريعية والرقابية داخل مجلس الشيوخ، تماشياً مع نهج القيادة السياسية التي جعلت من نهضة المرأة معياراً لنهضة الوطن بأسره، قائلة: "تحية لكل أم مصرية صنعت إنساناً فأقامت وطناً، وتحية للقيادة التي آمنت بأن مصر لا تكتمل إلا بتمكين نسائها".