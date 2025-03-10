رانيا منصور تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا منصور بإطلالة جذابة محتشمة مرتدية كفتان باللون الروز، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت رانيا منصور بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

مسلسل شباب امرأة

عبرت رانيا منصور، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل شباب امرأة، الذي يعرض على الشاشات.

وقالت رانيا منصور في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد“: ”بجسد شخصية غالية بنت الفنان طارق النهري خلال أحداث المسلسل والشخصية مزيج بين الخير والشر والمسلسل به العديد من المفاجآت".

وعبرت رانيا منصور عن سعادتها بالعمل مع كل فريق العمل وأن الكواليس كلها حب وإيجابية.

مسلسل “شباب امرأة”، من بطولة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من: “محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر،و غيرهم كثير من النجوم والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن”.





