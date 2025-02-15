رانيا منصور تكشف لـ "صدى البلد" عن شخصيتها في مسلسل شباب امرأة

عبرت الفنانة رانيا منصور، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل شباب امرأة و الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

وقالت رانيا منصور في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد“: ”بجسد شخصية غاليه بنت الفنان طارق النهري خلال أحداث المسلسل والشخصية مزيج بين الخير والشر والمسلسل به العديد من المفاجآت.

وأضافت رانيا منصور عن سعادتها بالعمل مع كل فريق العمل وأن الكواليس كلها حب وإيجابية.

مسلسل “شباب امرأة”، من بطولة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من: “محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر،و غيرهم كثير من النجوم والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن”.