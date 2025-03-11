آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-3-2025 استقرارًا نسبيًا مع ميل نحو الارتفاع، وسط متابعة مستمرة لتغيرات السوق المحلي والعالمي.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر بيع عيار 24 4691 جنيهًا، في حين سجل سعر الشراء 4669 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر عيار 22 إلى 4300 جنيه للبيع و4280 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

يُعتبر عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر، حيث سجل سعر البيع 4105 جنيهات وسعر الشراء 4085 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر عيار 18 3519 جنيهًا للبيع و3501 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 سعر بيع 2737 جنيهًا وسعر شراء 2723 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر عيار 12 2346 جنيهًا للبيع و2334 جنيهًا للشراء.

أسعار الأوقية والجنيه الذهب

الأوقية: سجلت سعر بيع 145920 جنيهًا وسعر شراء 145209 جنيهًا.

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 32840 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 32680 جنيهًا.

سعر الأوقية بالدولار

بلغ سعر الأوقية بالدولار اليوم 2897.18 دولار.