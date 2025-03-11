الزمالك يتلقى خطابات من اتحاد الكرة ورابطة الأندية قبل لقاء القمة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن تلقي الزمالك خطابات من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة التحكيم في لقاء القمة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "إدارة الزمالك تلقت تأكيدات من اتحاد الكرة ورابطة الأندية بأن لقاء القمة ستظهر بشكل تحكيمي رائع".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل

ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.