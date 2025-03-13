في رمضان.. فتاة ليل تستولي على سيارة سائق بشركة توصيل

لجأت فتاة ليل إلى حيلة لسرقة سيارة، حيث أوهمت سائق بشركة توصيل بإقامة سهرة حمراء وفور وصوله غافلته واستولت على السيارة وفرت هاربة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة حدائق أكتوبر بابلاغ سائق بشركة توصيل بسرقة فتاة لسيارته، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وأوضحت التحريات الأولية أن الفتاة استدرجت السائق، وأغرته بسهرة حمراء معه، وعندما حضر وركبا معًا السيارة، غافلته واستولت عليها.

وتوجه السائق إلى قسم الشرطة وحرر المحضر اللازم، واتهم الفتاة بالاستيلاء على سيارته عقب استدراجه، وإقامة علاقة غير شرعية معه، ثم غافلته واستولت على السيارة.

وعلى الفور، تم تفريغ كاميرات المراقبة في منطقة أكتوبر، وتم تتبع السيارة حتى تمكن رجال البحث من القبض على الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضها على جهات التحقيق.