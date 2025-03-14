أرملة حلمي بكر تنفى التعدي عليه بالضرب وتؤكد: كل تاريخه اتسرق

ردت أرملة حلمى بكر على حوار الموسيقار الراحل فى أحد البرامج الذى أكد فيه أنها أحضرت بلطجية وقامت بضربه.

وأضافت أرملة حلمى بكر خلال حوارها مع برنامج “سابع سما” المذاع عبر قناة “ النهار”، قائلة: "كل اللى قاله كذب ووقت خلافنا قبل ما نرجع كان المقربين منه هما اللى بيحرضوه ضدى ويطلبوا منه يقول كده وكان بيمثل على الهوا".

بلطجية

وتابعت أرملة حلمى بكر قائلة: "بعد حلقة الشهيرة اللى طلع اتكلم وقال إننا جبت ليه بلطجية اتصل عليا واتأسفلى وبيشكرنى عشان ما ردتش عليه".

وأوضحت أرملة حلمى بكر أنه جازفت بسمعتها واسمها من أجل الحفاظ على حق بنتها ريهام.

وأكدت أرملة حلمى بكر أنه وقت خلافهما قام بأخذ أغراضه ومقتنياته من الشقة، معقبة: "أما رجعلنا الشقة كانت كل حاجة اتسرقت منه".