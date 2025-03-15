الحلقة 15 من مسلسل إش إش .. ماجد المصري لا يزال يشك فى مي عمر

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل “إش إش” تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث ظهرت العديد من التطورات المهمة، أبرزها اعتراف رجب الجريتلي (ماجد المصري) بزواجه، وسرقة بوشكاش (إدوارد)، بالإضافة إلى مكائد إش إش (مي عمر) ضد شادية (هالة صدقي).

أبرز أحداث الحلقة

مواجهة بين رجب وإش إش

بدأت الحلقة بمواجهة بين رجب الجريتلي وإش إش، حيث استجوبها بشأن لقائها بابن خالتها نصة (عصام السقا). اعترفت إش إش بأنها طلبت منه المال بسبب خجلها من طلب المساعدة.

استعادة مختار لثقة رجب

أخبر مختار (محمد الشرنوبي) رجب بأنه قرر الزواج من لبنى (ندى موسى) دون علم والدها فرج (طارق النهري)، مما جعله يكسب ثقة رجب من جديد، خاصة بعدما وافق الأخير على العمل معه والذهاب إلى لقاء التجار.

اعتراف رجب لمختار بحقيقة زواجه

في مشهد مؤثر، كشف رجب الجريتلي لمختار أنه تزوج إش إش بعد أن اكتشف أن مختار ووالدته شادية يخططان للحصول على أمواله وهو لا يزال على قيد الحياة.

سرقة بوشكاش

يتبين أن بوشكاش (إدوارد) هو من سرق أموال إخلاص كابوريا (انتصار)، كما أنه أرسل إلى زوجته تيسير (دينا) ورقة طلاقها بعد هروبه.

خطة عبد العاطي للإيقاع برجب

في محاولة للاستيلاء على ممتلكات رجب، وضع عبد العاطي (إيهاب فهمي)، شقيق شادية، ورقة إقرار تنازل بين أوراق عمل رجب ليوقع عليها، لكن رجب لم يوقعها مباشرة وقرر وضعها في الخزنة داخل منزل إش إش لدراستها لاحقًا.

و تزداد حدة الصراع بين إش إش وشادية، حيث بدأت إش إش بإحضار عائلتها للعيش معها في منزلها أثناء سفر رجب، في خطوة واضحة للسيطرة على الوضع.

تختتم الحلقة بمشهد يوحي بمزيد من المفاجآت القادمة، حيث طلب رجب من عبد العاطي أن يحضر له كشفًا بجميع مكالمات إش إش خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بينما تخبر إش إش والدتها بأن كل شيء سينهار قريبًا، حيث سيكتشف رجب أمر الضابط

قصة مسلسل “إش إش”

يدور المسلسل حول فتاة تُدعى “إش إش”، تجد نفسها في عالم الرقص دون رغبة منها، وتحاول الخروج من هذا العالم، لكنها تواجه صراعات قوية بسبب أسرار مدفونة داخل عائلة الجريتلي، التي تتشابك حياتها مع ماضيها بطريقة غير متوقعة.

أبطال مسلسل “إش إش”

يشارك في البطولة:

• مي عمر (إش إش / شروق)

• ماجد المصري (رجب الجريتلي)

• هالة صدقي (شادية، زوجة رجب)

• محمد الشرنوبي (مختار)

• ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، أحمد عبد الله، طارق النهري، حمدي هيكل

• ضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، محمد عبد الرحمن “توتا”

• تأليف وإخراج: محمد سامي

مواعيد عرض مسلسل إش إش

يُعرض المسلسل على MBC مصر يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً، مع إعادة الحلقة في الساعة 3 عصرًا، إلى جانب توفره على منصة شاهد لمتابعيه في أي وقت.