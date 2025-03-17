حالة الطقس.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة على القاهرة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة غداً الثلاثاء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، فيما يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن تتراجع الحرارة بشكل ملحوظ بدءًا من يوم الثلاثاء بقيمة نحو 5 درحات، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة



ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة، ما يشير إلى اقتراب الأجواء الربيعية المستقرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 30 17

بنهــــا 29 16

دمنهور 29 17

وادي النطرون 30 16

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 29 17

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 27 16

دمياط 22 17

بورسعيد 22 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 30 17

العريش 24 14

رفح 24 15

رأس سدر 27 16

نخل 30 11

كاترين 25 10

الطور 30 17

طابا 31 15

شرم الشيخ 34 22

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 15

مطروح 22 14

السلوم 22 15

سيوة 25 14

رأس غارب 33 21

الغردقة 33 20

سفاجا 34 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 32 21

حلايب 29 23

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 29 22

الفيوم 30 16

بني سويف 30 15

المنيا 31 14

أسيوط 33 15

سوهاج 35 16

قنا 37 17

الأقصر 38 16

أسوان 38 20

الوادي الجديد 37 19

أبوسمبل 36 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 37 26

المدينة المنورة 36 24

الرياض 34 18

المنامة 28 19

أبوظبي 29 18

الدوحة 31 20

الكويت 31 15

دمشق 26 10

بيروت 23 17

عمان 25 11

القدس 25 12

غزة 23 16

بغداد 31 15

مسقط 28 23

صنعاء 26 10

الخرطوم 39 25

طرابلس 25 16

تونس 21 13

الجزائر 18 10

الرباط 19 11

نواكشوط 37 23

