قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يستخدم قانونا من القرن الـ18 لترحيل أفراد عصابة فنزويلية
رد فعل مفاجئ لجماهير ليفربول بعد خسارة دوري الأبطال والرابطة
حماس: ندعم أي مقترح لتثبيت وقف إطلاق النار ونتعامل بمرونة وإيجابية عالية
حكم صيام الأطفال الصغار والسن المناسبة لهم؟.. اعرف رأي الشرع
استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الدول المعنية في أوروبا بشأن أوكرانيا
بعد خروجه من السجن.. سعد الصغير يزور مشجع الأهلي أمح الدولي
اليمن.. غارات أمريكية جديدة على معاقل الحوثيين في الجوف
شاهيناز: أخبار الانفصال كاذبة.. وهذه الأغنية تجعلني أرقص
تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق.. كم سعر الكيلو؟
أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
لو هتسافر.. خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
أحمد عفيفي

كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 17 مارس 2025 على محافظات ومدن مصر، الموافق 17 رمضان.

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء بينما يسود طقس مائل للبردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالته تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.) متر واتجاه والرياح شمالية غربية.

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار، خاصة في ساعات الذروة، وارتداء ملابس مناسبة للتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل.

بيان بدرجات الحرارة

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 19

العاصمة الإدارية 35 18

6 أكتوبر 34 18

بنهــــا 33 20

دمنهور 32 18

وادي النطرون 34 17

كفر الشيخ 32 18

المنصورة 32 18

الزقازيق 34 19

شبين الكوم 34 19

طنطا 33 18

دمياط 27 18

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 35 17

السويس 35 18

العريش 33 17

رفح 31 16

رأس سدر 34 17

نخل 35 12

كاترين 26 10

الطور 31 17

طابا 32 14

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 26 15

العلمين 24 14

مطروح 25 15

السلوم 24 15

سيوة 32 16

رأس غارب 32 21

الغردقة 33 21

سفاجا 34 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 22

حلايب 29 23

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 23

الفيوم 34 17

بني سويف 34 16

المنيا 35 15

أسيوط 36 16

سوهاج 36 18

قنا 37 20

الأقصر 38 19

أسوان 38 21

الوادي الجديد 38 19

أبوسمبل 36 19

الطقس حالة الطقس حالة البحرين بيان بدرجات الحرارة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

التيك توكر بملابس نساء

كمين دهب.. ميكروباص بنات بمكياج كامل يحملون بطاقات مدون فيها النوع ذكر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

درجات الحرارة

طقس العيد شتوي| الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع الحرارة.. ونكشف عن موعد الانخفاض

ترشيحاتنا

بحضور القيادات الدينية والوطنية.. وزير الأوقاف يشهد الاحتفال بذكرى يوم بدر

بحضور القيادات الدينية والوطنية.. وزير الأوقاف يشهد الاحتفال بذكرى يوم بدر.. صور

ملتقى (رمضانيات نسائية) بالجامع الأزهر يناقش “الجود والإحسان في شهر رمضان”

ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر يناقش الجود والإحسان في شهر رمضان

أسامة فخري الجندي

أسامة فخري الجندي: سلامة الصدر من الحقد والغل السبيل للعيش بسلام داخلي

بالصور

وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج.. ونانسي عجرم تنعيه بكلمات مؤثرة

انطوان كرباج
انطوان كرباج
انطوان كرباج

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

علا رامي

اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد