استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 17 مارس 2025 على محافظات ومدن مصر، الموافق 17 رمضان.

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء بينما يسود طقس مائل للبردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالته تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: حالته تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.) متر واتجاه والرياح شمالية غربية.

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار، خاصة في ساعات الذروة، وارتداء ملابس مناسبة للتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل.

بيان بدرجات الحرارة

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 19

العاصمة الإدارية 35 18

6 أكتوبر 34 18

بنهــــا 33 20

دمنهور 32 18

وادي النطرون 34 17

كفر الشيخ 32 18

المنصورة 32 18

الزقازيق 34 19

شبين الكوم 34 19

طنطا 33 18

دمياط 27 18

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 35 17

السويس 35 18

العريش 33 17

رفح 31 16

رأس سدر 34 17

نخل 35 12

كاترين 26 10

الطور 31 17

طابا 32 14

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 26 15

العلمين 24 14

مطروح 25 15

السلوم 24 15

سيوة 32 16

رأس غارب 32 21

الغردقة 33 21

سفاجا 34 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 22

حلايب 29 23

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 23

الفيوم 34 17

بني سويف 34 16

المنيا 35 15

أسيوط 36 16

سوهاج 36 18

قنا 37 20

الأقصر 38 19

أسوان 38 21

الوادي الجديد 38 19

أبوسمبل 36 19