إبراهيم نور الدين: التحكيم الأجنبي في مباريات القمة يكلف 50 ألف دولار

حل الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، ضيفا على الإعلامية رغدة شلهوب في برنامج " سابع سما “ المذاع على قناة ”النهار".



وقال إبراهيم نور الدين :" الفار لم يتسبب في زيادة ازمات الحكام ولكن عدم توحيد القرار هو مما يتسبب بحدوث خلاف".



وتابع إبراهيم نور الدين :" لا يليق في التحكيم المصري إن حكمين يتخذون قرارين مختلفين في ركلة جزاء حتى بعد تواجد الفار ".

وأكمل إبراهيم نور الدين :" من وجهة نظر الاندية الحكم الأجنبي الأفضل لتحكيم مباريات القمة لكن من وجهة نظر الحكام المصريين إحنا نجحنا نجاحا باهرا في إدارة مباراة القمة وتكلفة المبارة بطاقم تحكيم أجنبي قد تصل لـ 50 ألف دولار والطاقم المصري يحصل على 60 ألف جنيه فقط ".

ولفت إبراهيم نور الدين إلى:" أنا حكمت أهلي وزمالك ولازم مستوى التحكيم يؤهل لذلك والامر ليس عند مع الأندية ".

