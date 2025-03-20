أحمد بلال: فرص بقاء محمد حمدي في الزمالك صعبة

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن فرص محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار من صفوف إنبي، صعبه مع القلعة البيضاء.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" من الصعب تفعيل بند شراء محمد حمدي، بسبب شراء بنتايك، وتواجد أحمد فتوح".

وتابع:" الزمالك عندما تعاقد مع محمد حمدي، كان هناك أزمة لفتوح، ولا يوجد بنتايك، ولكن الأخير متألق ويمتلك خبرات، وهو قادر على المشاركة والتألق مع فريق أخر".



وأضاف:" الوضع الحالي في الزمالك، يؤكد صعوبة فرصة محمد حمدي، بسبب تواجد لاعبان في مكانه دوليين، بجانب معاناة النادي من أزمة مالية تمنعه من شراء اللاعب".