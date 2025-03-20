استشارة ألمانية.. موقف الزمالك من جراحة فتوح بعد إصابته

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للأبيض.



وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "أحمد فتوح يعاني من آلام متكررة وتورم في الركبة، وتم الاستقرار على عدم خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، وتأكيدهم عدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي".

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه تم الاتفاق على خضوع أحمد فتوح لعلاج تحفظي، وقام بأداء تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته في الساعات الأخيرة.

وأتم: "فتوح سيستطيع المشاركة في المباريات بصورة طبيعية، على أن يتم تقييم حالته في نهاية الموسم لمعرفة مدى حاجته للتدخل الجراحي من عدمه".

ويعاني فتوح من موسم كارثي، بداية من أزمة التسبب في مقتل أمين شرطة، وما ترتب على ذلك من غيابه طويلا.

وعقب العودة تزايد معدل إصاباته كثيرا، حيث لم يشارك هذا الموسم سوى في 19 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.