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كأس عاصمة مصر.. تعرف على حكم مباراة الأهلي وإنبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس عاصمة مصر.. تعرف على حكم مباراة الأهلي وإنبي

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

أعلن الاعلامي أحمد شوبير علي اسم حكم مواجهة الأهلي وإنبي مساء اليوم في كأس عاصمة مصر.

وكتب “شوبير”: مصطفى الشهدي حكم مواجهة الأهلي وإنبي الخميس في كأس عاصمة مصر.

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجهود عدد كبير من لاعبيه، خلال مواجهته المقبلة أمام نظيره إنبي، والتي تجمع بينهما مساء غد الخميس، ضمن كأس عاصمة مصر.

غيابات الأهلي أمام إنبي

ويغيب عن الأهلي كل من "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا"، بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر.

ويغيب وسام أبو علي للانضمام إلى منتخب فلسطين فيما يأتي غياب جراديشار للانضمام إلى منتخب سلوفيينا.

بينما يغيب كل من كريم فؤاد، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة بسبب الإصابة، ويستعيد جهود علي معلول، ويحيى عطية الله بعد تأكد جاهزيتهما للمباريات.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرّر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

الاهلي الاهلي و إنبي حكم مباراه الاهلي شوبير

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