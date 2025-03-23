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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد قرارات إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والسعودية والعراق

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
نهلة الشربيني

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وترأس الدكتور أيمن عاشور، الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية، وتم اختيار رئيس مجلس أمناء الجامعة ونائبه.

كما ترأس الدكتور أيمن عاشور، الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية، وتم اختيار رئيس مجلس أمناء الجامعة ونائبه.

قرارات إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية بدولة اليونان والسعودية والعراق

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فروع للجامعة في كل من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة اليونان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول اجتماعات مجموعة "بريكس" للتعليم، وانضمام 20 جامعة مصرية إلى شبكة "بريكس" للتعليم العالي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيراتها في دول المجموعة.

وناقش المجلس أوجه الدعم والتيسيرات والخدمات التي يمكن أن تقدمها الجامعات المصرية لأسر شهداء العاملين بالمجال الطبي.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات، ومراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على أن يكون الامتحان التكميلي لمادة الأحياء المقررة على طلاب الشهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، موحد ومركزي وتحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما وافق المجلس على ضم بيانات الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة وأفرع الجامعات الدولية، إلى برنامج التقارير الإحصائية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في إمداد الجهات المختصة ومتخذي القرارات ببيانات حديثة ودقيقة عن الجامعات.

واعتمد المجلس قرار مجلس جامعة جنوب الوادي، بتغيير اسم جامعة جنوب الوادي ليصبح جامعة قنا، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأحيط المجلس علمًا بموافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 150 فدان بحدائق العاصمة، لإنشاء حرم جامعي لجامعة حلوان، على أن يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وعلى هامش الاجتماع، تم التقاط صورة جماعية تذكارية لأعضاء المجلس، احتفالًا باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاءه.
 


وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالاحتفال باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاءه، مؤكدًا أهمية دور المجلس ولجان القطاع المختلفة التي تضم قامات علمية كبيرة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية وفقا للتطور العالمي ، لضمان تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت الأعلى للجامعات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي البحث العلمي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

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