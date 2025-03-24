أحمد موسى: إسرائيل أنشأت وكالة مهمتها تهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الوضع في غزة يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل أعلنت إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين موضحًا أن الاحتلال يسعى لمحاصرة غزة في منطقة صغيرة، مع منع دخول المساعدات الإنسانية، وذلك للضغط على السكان ودفعهم إلى التهجير القسري.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن جيش الاحتلال زعم أنه في حال ألقت حماس سلاحها اليوم، فلن تكون هناك حرب.

وشدد موسى على أن مصر تعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الأوضاع في غزة مقلقة للغاية في ظل استمرار القصف والتوترات المتصاعدة.

من جهة أخرى، انتقد موسى جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنها لم تعلق على المظاهرات المستمرة في تركيا لمدة أسبوع، ولم تتناولها بأي شكل، بينما تركز هجومها على مصر فقط.

وأضاف أن الإخوان يستهدفون استقرار مصر، في حين أنهم يتجاهلون حالة الفوضى التي تشهدها تركيا، حيث تحولت الاحتجاجات هناك إلى صدامات مع الشرطة، بينما يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحتجين "إرهابيون"، مؤكدًا أن حكومته لن ترضخ لمطالبهم.