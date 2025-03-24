مخطط أمريكي لتهجير الفلسطينيين .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر

يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، ويتحدث عن مخطط أمريكا لتهجير الفلسطينيين.

وقال الإعلامي أحمد موسى: “ هناك تحديات خطيرة وصعبة ومقلقة والأمريكان يعملون الآن على ملف تهجير الفلسطينيين بشكل واضح ”.



ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى في حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «على مسئوليتي» عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.

ويقدم أحمد موسى برنامجه «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء، في العاشرة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

ويُناقش البرنامج أهم القضايا التي تهم المواطنين والشارع المصري، وينفرد بحوارات ومداخلات مميزة حول مختلف الأحداث والحدث الأهم ومع أبرز الشخصيات.