أحمد موسى: أمريكا ستقدم على قصف إيران في حالة واحدة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيران إذا لم توافق على الاتفاق النووي الجديد؛ ستقصف أمريكا المفاعل النووي الإيراني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "أمريكا استدعت حاملة طائرات جديدة لتنضم للحالية في الشرق الأوسط؛ لردع إيران.

وأشار إلى أن أمريكا طلبت من إسرائيل عدم التدخل فى الصراع الحالي مع إيران وحلفائها، موضحا أن أمريكا توجه ضربات عسكرية ضد الحوثيين لم تحدث من قبل.

وأوضح أن أمريكا ستنتهي من الحوثيين لتتفرغ إلى إيران، مؤكدا أن أمريكا تريد منع الإمداد الإيراني للحوثيين.



واسترسل الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا لديها 12 قمرا صناعيا لرصد كل ما يحدث في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها تقدم معلومات الإسرائيل؛ لاستهداف القيادات في حماس وحزب الله.

