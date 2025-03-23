40 ألف مشجع.. أحمد موسى يناشد الجمهور لحضور مباراة مصر: المنتخب فى حاجة لكل مشجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر يحتاج دعم الجمهور فى المباراة القادمة أمام سيراليون للوصول إلى كأس العالم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "منتخبنا يحتاج الجمهور المصري وعندما ماتش مهم بعد بكرا لو حققنا الفوز هيكون خطوة مهم جدا للتأهل لكأس العالم".

وقال: "منتخب مصر يتصدر مجموعته بـ 13 نقطة مما يقربنا من حلم الوصول لكأس العالم 2026"، موضحا: "أتمني أن أجد 40 ألف مشجع يوم الثلاثاء المقبل في مباراة منتخب مصر أمام سيراليون".

وتابع: "مصر لديها مدرب كبير وهو الكابتن حسام حسن ولدينا أفضل لاعب في العالم وهو محمد صلاح"، مشيرا: "منتخب مصر كان قادر على هزيمة اثيوبيا 6-0".

وأكد: "قادرون على تجاوز سيراليون والاقتراب من حلم الوصول لكأس العام 2026"، متابعا: "صلاح ومرموش ومصطفي وآخرين نجوم كبيرة في منتخب مصر".