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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة
مريم عزت

يتواجد الآن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بموقع العقار المنهار في ٥ حارة عبد الغفار من ترعه الجبل  بحى حدائق القبه للإشراف على عمليات إنقاذ السكان .

انهيار عقار 

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بانهيار أحد العقارات القديمة المبنية منذ الخمسينات، مكون من أرضي+ 4 طوابق، وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين، حيث تم استخراج  ٣ مصابين و نقلهم لمستشفى الزيتون وجاري البحث عن ناجين آخرين، كما تم اخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حدائق القبه

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