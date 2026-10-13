قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار بحدائق القبة

يتواجد الآن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بموقع العقار المنهار في ٥ حارة عبد الغفار من ترعه الجبل بحى حدائق القبه للإشراف على عمليات إنقاذ السكان .

انهيار عقار

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بانهيار أحد العقارات القديمة المبنية منذ الخمسينات، مكون من أرضي+ 4 طوابق، وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين، حيث تم استخراج ٣ مصابين و نقلهم لمستشفى الزيتون وجاري البحث عن ناجين آخرين، كما تم اخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا .