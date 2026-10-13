محافظ القاهرة ومدير الأمن يتابعان إنقاذ العالقين أسفل عقار حدائق القبة المنهار

يواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، يرافقه اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة اشرافهما على عمليات إنقاذ، والبحث عن ناجين من القاطنين بالعقار المنهار في ٥ حارة عبد الغفار من ترعة الجبل بحى حدائق القبة.

كما بدأ العمل فى إقامة الصلبات اللازمة للعقارات المجاورة بعد اخلائها احترازيًا حفاظًا على المارة ، وممتلكات السكان.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بانهيار أحد العقارات القديمة المبنية منذ الخمسينات، مكون من أرضى و٤ طوابق، حوائط حاملة، وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين، حيث تم انقاذ ٤ مصابين، وتم نقلهم لمستشفى الزيتون وجاري البحث عن ناجين آخرين، كما تم اخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا .