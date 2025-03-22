أحمد موسى: في مشاهد بمسلسلات رمضان مش موجودة في السيناريو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر كانت على صدارة الإنتاج السينمائي ويليها المغرب ومن ثم العراق، موضحا أن مصر ستظل رقم واحد في الإنتاج بعد تدخل الرئيس السيسي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي تحدث عن الدعم لإنتاج الدراما والسينما وليس المنع، مؤكدا أن الرئيس حريص على الذوق العام.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: لما كان التليفزيون المصري ينتج الأعمال مكانش فيه إسفاف ولا لفظ خارج، قائلا: رمضان جانا أغنية مصرية ونقلها العالم كله عن أم الدنيا، وستظل أغنية مصرية.

واستطرد: نريد 7 مسلسلات فقط تقدم دراما إيجابية، مش 40 مسلسل مش هادفين، مثمنا أهمية الرقابة في متابعة الأعمال الفنية قبل عرضها؛ لأنها ترى السيناريو المكتوب ومن ثم مطابقته بالعمل النهائي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مشاهد تم تمثيلها لم تكن موجودة في السيناريو وسببت استياء المصريين؛ لأن الرقابة مش هتتابع 40 مسلسل وتشوف اللي هيتعرض فيهم.