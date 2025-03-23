أحمد موسى: مبعوث ترامب للشرق الأوسط غابت عنه معلومات عن مصر.. ويجب أن يعرفها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قريب جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لديه صلاحيات من ترامب للتعامل مع الكثير من الملفات".



وأشار إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف رجل عقارات في الأساس، ويبحث عن حل الملفات بطريقة رجال الأعمال.

وأوضح أن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لديه خلفية سياسية قوية، لافتا إلى أنه غابت عنه معلومات عن مصر، ولا بد أن يعرفها، حيث أن مصر تستضيف الملايين من الدول التي لديها مشاكل وحروب.



ولفت إلى أن 10 ملايين ضيف موجودون على أرض مصر ويعيشون في أمن وأمان، موضحا أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط رجل صانع للقرارات في البيت الأبيض، وأن كل كلمة تخرج عنه؛ محسوبة جيدا.



وشدد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة إيجاد طريقة للحديث مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بشأن غزة.

