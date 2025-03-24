أحمد موسى: الإخوان يستهدفون مصر بشائعات مغرضة وكاذبة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يستهدفون مصر بشائعات مغرضة وكاذبة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإخوان الإرهابيين يتحدثون عن مصر ويتركون المظاهرات المتواجدة في تركيا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" تركيا تشهد مظاهرات حاشدة واعكال شغب على خلفية اعتقال إمام اوغلو وعناصر الإخوان المتواجدين في تركيا لا يستطيعون التحدث بكلمة واحدة عن هذا الامر ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" اردوغان يقول إن اعتقال إمام اوغلو هو امر قضائي وليس امر سياسي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يبيقول على المظاهرات اللي بتحصل في الشوارع التركية بانها إرهاب الشارع التركي ".

